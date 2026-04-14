Uşak'ta Kaçak Tütün Operasyonu
Uşak’ta Kaçak Tütün Operasyonu

14.04.2026 21:10
Uşak’ta düzenlenen operasyonda 26 bin dolu makaron ve 126 bin gram kaçak tütün ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda edinilen bilgiler çerçevesinde 2 iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 26 bin 200 adet dolu kaçak makaron, 9 bin 800 adet boş kaçak makaron, 126 bin gram kaçak kıyılmış tütün, 10 adet kaçak sigara ve 2 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

