Uşak\'ta Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ta kamyonetin park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak- Ankara karayolunda ilerleyen F.B. (46) idaresindeki 41 AUS 905 plakalı kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 06 DUF 372 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan inceleme kamyonette yolcu konumunda bulunan O.A.'nın (55) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ise yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, O.A'nın cenazesi sıkıştığı yerden çıkartılarak Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK