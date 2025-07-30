Uşak'ta Kamyonet Yangını: Karı-Koca Ağır Yaralı

Uşak'ta saman yüklü kamyonet alev alarak yanarken, kamyonet içinde bulunan karı-koca ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Hanoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (39) idaresindeki 64 FP 680 plakalı saman yüklü kamyonet bilinmeyen sebeple yangı çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, 112 Sağlık ekiplerince ise vücudunda yanıklar oluşan sürücü ve yolcu konumunda bulunan eşi S.D. (37) önce Sivaslı Devlet Hastanesi'ne ardından ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, yangında kamyonet kullanılmaz hale gelirken yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK