Uşak'ta Kamyonun Otomobile Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Uşak- Eşme karayolu üzeri Bölme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. (56) yönetimindeki 34 UY 6313 plakalı kamyon ile aynı istikamette ilerleyen H.A. (40) idaresindeki 03 SG 475 plakalı otomobile sollama yaptığı sırada yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerek ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye ve polis sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Ezgi Çetin, H.Y. (36), Ö.K. (43) ve G.Y. (54) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ezgi Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Ezgi Çetin'in Eşme Adliyesi'nde görevli zabıt katibi personeli olarak çalıştığı öğrenildi. - UŞAK