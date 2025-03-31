Uşak'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çiftten 1'i hayatını kaybetti.

Olay, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Ahmetler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram tatili için Eskişehir'den ailesinin ziyaretine gelen Belkıs Gök (60) ve Ergün Gök (64) çiftin odada haraketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen çift Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergün Gök burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Belkıs Gök ise buradan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatılırken Belkıs Gök'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK