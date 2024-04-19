İki aracın çarpıştığı kazada karı koca yaralandı
UŞAK - Uşak'ta minibüs ile hafif ticari aracın karışmış olduğu kazada karı koca yaralandı.
Kaza, Fatih Mahallesi 1. Aslan Sokak ile İskender Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1. Aslan Sokak'ta ilerlemekte olan E.E. idaresindeki 64 AAC 783 plakalı minibüs, İstiklal Caddesi istikametinden ilerleyen, G.B. yönetimindeki 64 LS 469 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince hafif ticari araç sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan eşi D.B. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uşak'ta karı koca yaralandı - Son Dakika
İstanbul Şişli'de bulunan Zorlu Holding binasına kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunlar binanın camlarına isabet ederken içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi ve binada hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi ve soruşturma başlatıldı.
Fatih'te yaşanan olayda, psikolojik sorunları olan bir kişi, üst komşusunun çıkardığı sesten rahatsız olduğu için balyoz ve matkapla kapıyı kırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da kapıyı ateşe verdi. Polis, itfaiye ve özel harekat polisleri olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aksaray'da bir otomobilin aniden önüne geçmesi sonucu fren yapan bir tıra, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kontrolden çıkarak bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ve 7 yolcu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tır ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Esenler'de araç içerisinden silahla havaya ateş ettikleri anı sosyal medyada paylaşan iki şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?