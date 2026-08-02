Uşak\'ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Uşak'ta karşı şeride geçerek devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Düzlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.B. (25) idaresindeki 06 ABS 941 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan babası T.B. (55), annesi G.B. (46) ve kardeşi Arda B. (18) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arda Babuz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.