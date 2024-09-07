Uşak\'ta Kavga Sonucu Ölümlü Kaza

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Uşak'ta iki komşu arasında çıkan kavgada tarafların inşaatın temel çukuruna düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Fatih Mahallesi İkinci Akasya Sokak'ta 2 Eylül tarihinde Murat Karaca (39) ile M.K. (47) arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Karaca ile M.K. aynı sokakta bulunan inşaatın temel çukuruna düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Murat Karaca ve M.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Murat Karaca ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekiplerince tedavisinin ardından gözaltına alınan M.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK