Uşak\'ta servis otobüsü kaza yaptı, kamyon ve otomobile çarptı

Uşak'ta kontrolden çıkan servis otobüsü önce kamyon ve otomobile, sonrasında ise aydınlatma direği ile ağaca çarparak durabildi.

Kaza, Uşak- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine ilerlemekte olan Y.C. (53) idaresindeki 64 LN 013 plakalı boş işçi servisi, aynı istikamette giden B.Ş. (55) kontrolündeki 06 CGJ 095 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis otobüsü, Z.G. (30) idaresindeki 06 FR 610 plakalı otomobile çarptıktan sonra aydınlatma direğine ve ağaca vurarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince, kazada yaralanan otobüs şoförü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, otobüs sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK