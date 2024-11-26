Uşak'ta Lisede Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

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Uşak merkezde bulunan bir lisede 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan bazı öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

İhbarlar üzerine okula 112 Sağlık ekipleri yönlendirildi. 112 Sağlık ekiplerince öğrenciler kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, öğrencilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, öğrencilerin vermiş olduğu ifadede okul kantininde satılan pizzadan numune alındığı öğrenildi. - UŞAK