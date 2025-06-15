Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü

UŞAK - Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Uşak merkeze bağlı Ciğerdede köyü yakınlarında meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki tankerler ve greyderler sevk edildi.

Ekiplerin 3 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Öte yandan yangında 50 dönüm meşelik alan zarar gördü.