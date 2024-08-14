Uşak\'ta Mısır Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Uşak'ta mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, M.C. (40) yönetimindeki 42 AC 030 plakalı mısır yüklü tır, Uşak- İzmir kara yolu üzerinde Çataltepe Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbarlar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan tırın dorsesinde bulunan mısırlar yola saçılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK