Uşak'ta Motosiklet Kazasında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edililemeyen 45 KA 0477 plakalı motosiklet İsalar köyünden Aydınlı köyü yönüne giderken sürücünün direksiyon hakimeyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince motosiklet bulunan Ali Erkorkmaz (16) ve Ensar Erkorkmaz (13) ağır yaralı olarak Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Erkorkmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ensar Erkorkmaz ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ensar Erkorkmaz ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, hayatını kaybeden çocukların amca çocukları olduğu öğrenildi. - UŞAK