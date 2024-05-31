Uşak'ta Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak\'ta Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Samet Mevlüt Erdoğan isimli motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdoğan kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

31.05.2024 09:12
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Uşak'ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet Mevlüt Erdoğan (19) idaresindeki plakasız motosiklet sürücüsü direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Erdoğan ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Samet Mevlüt Erdoğan kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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