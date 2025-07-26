Uşak\'ta Orman Yangını: Köyler Tahliye Edildi

Uşak'ta orman dışında başlayıp ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bir köy tahliye edilirken, bir köyde ise bazı evlerde hasar oluştu.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde dün kontrol altına alınan yangından farklı bir noktada Ketenlik köyü yakınlarında orman dışında başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgede rüzgarın zaman zaman etkisini arttırması nedeniyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın sebebiyle Gerdanlar köyünde bazı evlerde hasar oluşurken, Ketenlik köyünde ise tahliyeler başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun mücadelesi devam ediyor. - UŞAK