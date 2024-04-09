Uşak'ta otomobil gölete düştü, arama çalışması başlatıldı
UŞAK - Uşak'ta bir otomobilin gölete düşmesi sonucu arama çalışması başlatıldı.
Olay, Uşak merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı içerisinde bulunan Karaağaç Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaağaç göletinde suya batmış bir otomobili gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD sevk edildi. AFAD ekiplerin gölette arama çalışmalarına başlarken, suyun bulanıklaşmasından dolayı otomobilin içerisinde birinin olup olmadığı hem de plakası tespit edilemedi.
Öte yandan AFAD İzmir Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edilirken, arama çalışmaların devam edeceği öğrenildi.
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