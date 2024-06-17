Uşak'ta Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

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Uşak'ta bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak- İzmir Karayolu Uşak Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Y. (49) yönetimindeki 34 PR 7024 plakalı otomobil, merkezden İzmir istikametine ilerken aynı yönde ilerleyen K.K. (30) idaresindeki 45 AGH 922 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 AGH 922 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince takla atan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan C.Ç.Y. (46), İ.N.Y. (18), H.Y. (72) ve E.K. (19) ve diğer otomobilde yolcu konumundaki M.K. (28) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK