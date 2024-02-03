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Uşak'ta Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak\'ta Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali Telli hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

03.02.2024 09:27
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Uşak'ta direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karadere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilkavak köyünden ilçe merkezine ilerlemekte olan Ali Telli (47) idaresindeki 64 ET 503 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Ali Telli Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Telli kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Uşak'ta Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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