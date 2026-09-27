Uşak\'ta park halindeki otomobil yandı, kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı

Uşak'ta park halindeki otomobil yandı, kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı; yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi, polis kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.
Uşak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Olay, Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B.'ye ait 64 AAB 044 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Otomobilden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, polis ekiplerince kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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