Uşak'ta Perakende Ticaretine Denetim - Son Dakika
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Uşak'ta Perakende Ticaretine Denetim

Uşak\'ta Perakende Ticaretine Denetim

Uşak Belediyesi ve ilgili kurumlar tarafından Uşak merkezde bulunan yabancı işletmelerin ruhsat ve tabela kontrolleri yapıldı, ürünlerin son kullanma tarihleri denetlendi. Usulsüz işlemlerden dolayı cezai işlem uygulandı.

08.08.2024 16:18  Güncelleme: 16:19
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Uşak'ta perakende ticareti yapan iş yerlerine yönelik denetimlerimiz gerçekleştirildi.

Uşak Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince, Uşak merkezde bulunan yabancı uyruklu kişilere ait işyerlerinin ruhsat ve tabela kontrolleri gerçekleştirildi; yabancı işletmelerde satılan ürünlerin SKT denetimleri yapıldı.

Konuya ilişkin iş yerlerine 'yazar kasa fişi vermemek, fatura düzenlememek, kayıt dışı faaliyet göstermek, işe başlamayı bildirmemek, kira ödemelerini usulüne uygun olarak yapmamak, sigortasız işçi çalıştırmak ve vergi kanununa muhalefet' gibi usulsüz işlemlerden gerekli işlemlerden cezai işlem uygulandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Perakende Ticaretine Denetim - Son Dakika

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