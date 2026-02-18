Uşak'ta Takside Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Uşak'ta Takside Uyuşturucu Operasyonu

Uşak\'ta Takside Uyuşturucu Operasyonu
18.02.2026 19:40
Uşak'ta taksideki 2 İran uyruklu şüphelinin midesinden 1 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uşak'ta takside yolcu olarak bulunan İran uyruklu 2 şüphelinin midesinden ve bağırsaklarından 93 kapsül halinde 1 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar ve takipler neticesinde il merkezinde bir taksiyi durdurdu. Takside yolcu konumunda bulunan İran uyruklu D.G. ve A.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin hastanede yaptırılan kontrolleri ve çekilen röntgen filmleri sonucunda mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu madde içeren kapsül bulunduğu tespit edildi. Hastanede kontrollü şekilde gözetim altında tutulan şüphelilerden tıbbi müdahaleler neticesinde toplam 93 parça halinde 1 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu çerçevesinde adli işlem yapılan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

