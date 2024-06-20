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Uşak'ta tarım arazinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı

UŞAK - Uşak'ta tarım arazinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın 40'ıncı saatinde kontrol altına alındı.

Uşak merkeze bağlı Akbulak köyü yakınlarında 18 Haziran günü saat 18.30 sıralarında tarım arazileri ile ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Soğutma çalışmalarına 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda personel ve 157 kara aracıyla müdahale devam ediyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakan'ı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda "Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.