Uşak\'ta Tarım Arazisinde Yangın

Uşak'ta tarım arazinde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Uşak merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ekili tarım alanında yangın çıktı. Yangın,rüzgarında etkisiyle hızla büyüyerek makilik alana sıçradı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri, arazöz ve 1 tane helikopter sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - UŞAK