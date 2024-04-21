Uşak'ta tekstil atıkları depo yangınında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uşak'ta tekstil atıkları depo yangınında kullanılamaz hale geldi

Uşak\'ta tekstil atıkları depo yangınında kullanılamaz hale geldi

Uşak'ın Atatürk Mahallesi'nde bulunan tekstil atıklarının toplandığı depoda çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında depo bahçesinde bulunan tavuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, depo sahibi Gencer Arıkan yangından kurtarılan tavukları kucağına alıp sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

21.04.2024 03:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta tekstil atıklarının toplandığı depoda meydana gelen yangında depo kullanılmaz hale gelirken, depo bahçesinde bulunan tavukları itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Gencer Arıkan'a ait Atatürk Mahallesi 2. Çanlı Sokak'ta bulunan Tekstil atıklarının toplandığı depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerince ise yangın diğer fabrikalara sıçramadan kısa süre içeresinde söndürülürken depo kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, depo bahçesinde bulunan tavukları ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan depo sahibi Gencer Arıkan ise yangından kurtarılan tavukları kucağına alıp sarıldığı anlar kameralara yansıdı. - UŞAK

Kaynak: İHA

İtfaiye, Uşak, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta tekstil atıkları depo yangınında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 02:54 "Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı

    "Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı Cezadan kurtulmak isteyen alkollü sürücü polis memurlarına, "Sizden özür diliyorum" dedi Aksaray'da polis uygulamasına takılan ve "Cenazeden geliyorum" diyen sürücü 0.51 promil alkollü çıktı.

  • Aksaray'da Alkollü Sürücüye Cenaze Bahanesi Geçmedi
    02:41 Aksaray'da Alkollü Sürücüye Cenaze Bahanesi Geçmedi

    Aksaray'da polis uygulamasına takılan ve 'Cenazeden geliyorum' diyen sürücü, alkollü çıktı. Alkollü sürücü, polis ekiplerine özür dileyerek cezadan kurtulmak istese de 6 bin 439 TL ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

  • Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı
    01:15 Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

    Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan 3 şüpheli de operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.

  • Aydınlatma lambası alev alev yandı
    01:04 Aydınlatma lambası alev alev yandı

    Düzce'de fırtınanın etkisiyle aydınlatma direğindeki ampul patladı. Vatandaşlar tarafından söndürülen alev alev yanan ampul, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

  • Kayseri'de Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Kadın Yakalandı
    01:02 Kayseri'de Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Kadın Yakalandı

    Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan şüpheliler operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.

  • Düzce'de Aydınlatma Direği Patladı
    00:29 Düzce'de Aydınlatma Direği Patladı

    Düzce'de fırtınanın etkisiyle aydınlatma direğindeki ampul patladı. Alev alev yanan ampul vatandaşlar tarafından söndürüldü.


21:59 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı
21:49 ABD Temsilciler Meclisi’nden TikTok yasağına onay ABD Temsilciler Meclisi'nden TikTok yasağına onay
20:51 Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
00:09 Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar
23:16 ABD’de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü ABD'de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü
22:50 Marmara Denizi’nde korku dolu anlar Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
22:12 Silahlı soyguncu, ’’Helal kazanç’’ vurgulu paylaşım yapmış Silahlı soyguncu, ''Helal kazanç'' vurgulu paylaşım yapmış
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 04:44:15. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta tekstil atıkları depo yangınında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement