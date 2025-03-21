Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eşme- Kula karayolu Alahabalı köyü yakınlarında Barış Kaya idaresindeki 06 CJU 450 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen O.K. yönetimindeki 64 EK 750 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan iki araç yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Çevredeki varandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede otomobil sürücüsü Barış Kaya ve otomobilde yolcu konumunda bulunan babası Veysel Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlenirken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Pakistan uyruklu A.Z.K. ağır yaralı olarak önce Eşme Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kamyonet sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.