Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Uşak'ta gerçekleştiren uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramada 907 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 313 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza, bir miktar ecstasy ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK