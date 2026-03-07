Uşak'ta gerçekleştiren uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramada 907 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 313 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza, bir miktar ecstasy ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK
Son Dakika › 3. Sayfa › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?