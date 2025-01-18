Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 bin 26 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, 1 adet hassas terazi, bir miktar metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK