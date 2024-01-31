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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 577 adet Ecstasy, 70 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 2 parça A4 bonzai ele geçirdi. Operasyon sonucunda 6 kişi gözaltına alındı ve 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.01.2024 19:08
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Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalar sonucu 577 adet Ecstasy, 70 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 2 parça A4 bonzai ele geçirildi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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