Yanan otomobildeki bir kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Yanan otomobildeki bir kişi feci şekilde can verdi

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Uşak'ta yol kenarında bulunan araç bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Söndürme çalışmalarının ardından otomobil içerisinde yanarak can vermiş bir kişi bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.01.2025 05:54
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Uşak'ta yol kenarında bulunan araç bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Söndürme çalışmalarının ardından otomobil içerisinde yanarak can vermiş bir kişiye rastlandı.

ARAÇ YOL KENARINDA YANMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle plakası belli olmayan bir otomobil yol kenarındayken yanmaya başladı.

Yanan otomobildeki bir kişi feci şekilde can verdi

ARAÇ İÇİNDE BİR KİŞİ BULUNDU

Yoldan geçen vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması sonrası araç içerisinde kimliği belirsiz bir kişiye rastladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta çalışma yaparak durumu inceledi. Otomobilin içerisinde yanan cesedin kimliğini tespit etmek için çalışmalar başlatılırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Araç içerisinden çıkarılan yanmış ceset kimlik tespiti için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yanan otomobildeki bir kişi feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yanan otomobildeki bir kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika

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