Uşak\'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık ve meşelik alana sıçrayan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Uşak merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde saman balyalama makinesinden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık ve meşelik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Havanın kararmasının ardından hava müdahalesi sonlanırken, ekiplerin karadan müdahalesi devam etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, Jandarma ekiplerince yangına ilişkin yürütülen soruşturmada tarla sahibi O.A. ile saman balyalama makinesinin sahibi R.B. gözaltına alınmıştı. - UŞAK