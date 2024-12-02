Uşak'ta Yaya Kazası: 55 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta karşıdan karşıya geçen yayaya otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye Sunar'a (55), A.A. (51) yönetimindeki 64 AT 166 plakalı otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Safiye Sunar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Safiye Sunar'a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis ekiplerince otomobil sürücüsü gözaltına alındı. - UŞAK