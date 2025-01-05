Uşak'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi ve Operatörü Enkaz Altında Kaldı - Son Dakika
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Uşak'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi ve Operatörü Enkaz Altında Kaldı

Uşak\'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi ve Operatörü Enkaz Altında Kaldı

Uşak Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı yapılan işhanında meydana gelen göçük nedeniyle bir iş makinesi ve operatörünün enkaz altında kaldığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

05.01.2025 19:31  Güncelleme: 19:33
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Uşak'ta yıkım sırasında enkaz altında kalan iş makinesi ve operatörü hakkında açıklama yapan Uşak Belediyesi, "Durumun en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır" dedi.

Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen belediye işhanındaki çalışmalar sırasında bir iş makinesi ve operatörü enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken Uşak Belediyesi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen eski belediye işhanında, yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında bir göçük meydana gelmiştir. Ne yazık ki, bu göçük nedeniyle bir iş makinası da altında kalmıştır. Yıkım başından itibaren gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Durumun en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi ve Operatörü Enkaz Altında Kaldı - Son Dakika

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