Uşak\'ta Yolun Karşısına Geçmeye Çalışana Otomobil Çarptı: 1 Ölü

3.Sayfa

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışana yaşlı adama otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Uşak-Gediz kara yolu Uşak merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Gediz istikametine doğru seyir halinde olan H.Ç. yönetimindeki 64 AG 484 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Ali Bulut isimli yaşlı adama çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan yaşlı adam refüje düşerek hareketsiz kaldı. Kazanın ihbar edilmesinden sonra olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak verilirken, Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ali Bulut'un cenazesi, Uşak Belediyesi Cenaze Nakil Aracı ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - UŞAK