Uşak'taki Cinayet Zanlısı Konya'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uşak'taki Cinayet Zanlısı Konya'da Yakalandı

Uşak'ta cinayete kurban giden Barış Dedeoğlu'nun katil zanlısı Adem Ç., Konya'da gözaltına alındı.

03.01.2025 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'taki cinayetin zanlısı Konya'da yakalandı

KONYA - Uşak'ta yol kenarında kafasına taşla vurularak öldürülmüş halde bulunan Barış Dedeoğlu'nun katil zanlısı Konya'da yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, köye yakın bir noktada yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince baş kısmına taşla vurulduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedin kimlik tespiti ve otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlik teşhisi için Konya'dan gelen aile cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu teşhis etti.

Öte yandan, jandarma ekiplerince şüpheli Adem Ç.'nin yakalanması için çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Adem Ç.'nin Konya- Karaman karayolunda araç ile seyir olduğu bilgisine ulaşan Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından araç durdurularak Adem Ç. gözaltına alındı. Adem Ç., akşam saatlerinde Konya Numune Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Neyin ne olduğunu herkes biliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Cinayet, Kurban, Hukuk, Konya, Uşak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'taki Cinayet Zanlısı Konya'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:01 Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
09:19 Balıkesir’de yangın faciası 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti
09:12 Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
08:54 Fatih Terim ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
08:03 ABD’de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü 2 ölü, 18 yaralı ABD'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı
07:54 Şahin Kendirci’den takipçisinin yorumuna olay yanıt Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
07:46 Icardi’den Wanda’yı çıldırtan karar Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
07:28 Manchester United Altay Bayındır’ın biletini kesti Manchester United Altay Bayındır'ın biletini kesti
07:12 Husiler, İsrail’in kalbini bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 21:47:48. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'taki Cinayet Zanlısı Konya'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.