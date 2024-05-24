Uşak'tan getirilen uyuşturucu hapları satmak için 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Uşak'tan getirilen uyuşturucu hapları satmak için 6 kişi yakalandı

Uşak\'tan getirilen uyuşturucu hapları satmak için 6 kişi yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak'tan aldıkları uyuşturucu hapları satmak için Afyonkarahisar'a getirecekleri bilgisine ulaştıkları 6 kişiyi takibe aldı. Düzağaç beldesinde durdurulan araçta yapılan aramada 166 adet uyuşturucu hap, tabanca, mermi ve boş kovanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

24.05.2024 09:27
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Uşak'tan aldıkları uyuşturucu hapları satmak için Afyonkarahisar'a getiren 6 kişi jandarmanın takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ç., C.B., C.T., A.K., E.Ö., ve M.Ö. isimli şahısların Uşak'tan aldıkları uyuşturucu hapları satmak için Afyonkarahisar'a getirecekleri yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların kullandıkları aracı takibe alan ekipler gerekli güvenlik önlemlerin aldıktan sonra aracı Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler 166 adet uyuşturucu hap, tabanca, 9 mermi ve 3 adet boş kovan ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'tan getirilen uyuşturucu hapları satmak için 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'tan getirilen uyuşturucu hapları satmak için 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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