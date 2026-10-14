Uşak'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi! Anne, evi kızının kundakladığını öne sürdü - Son Dakika
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Uşak'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi! Anne, evi kızının kundakladığını öne sürdü

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Uşak\'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi! Anne, evi kızının kundakladığını öne sürdü
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Uşak'ta Işık Mahallesi Birinci Taşkın Sokak'taki tek katlı ev, 57 yaşındaki sahibi Z.S. pazar alışverişine gittiği sırada alevlere teslim oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Z.S., 26 yaşındaki kızı G.O.'nun evi ateşe verdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Olaydan sonra ortadan kaybolan genç kadın polis tarafından aranıyor.

Uşak'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, evi kundakladığı iddia edilen ev sahibinin kızı kayıplara karıştı.

PAZARDAYKEN EVİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın, Işık Mahallesi Birinci Taşkın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.S.'ye (57) ait tek katlı evde ev sahibi pazar alışverişine gittiği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

ANNE, KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan, yangını Z.S.'nin kızı G.O.'nun (26) çıkardığı iddia edildi. Z.S.'nin kızından şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan G.O.'nun yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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