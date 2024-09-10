Üsküdar'da Silahlı Saldırı: Kozmetik Firması Sahibi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Üsküdar'da Silahlı Saldırı: Kozmetik Firması Sahibi Hayatını Kaybetti

Üsküdar\'da Silahlı Saldırı: Kozmetik Firması Sahibi Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da bir kozmetik firması sahibi olan Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

10.09.2024 20:08
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Üsküdar'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Üsküdar Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde bulunan ve kozmetik ürünleri satan bir iş yerinin önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaklaşık 5 el ateş eden silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, kurşunların hedefi olan Kemal Çağlar Temel kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kemal Çağlar Temel'in vurulma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anı kamerada

Ayrıca güvelik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemal Çağlar Temel'in motosiklet ile gelip motosikleti park ettiği, bu sırada bir şahsın yürüyerek gelip Kemal Çağlar Temel'e silahla ateş ettiği ve olay yerinden koşarak kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Silahlı Saldırı: Kozmetik Firması Sahibi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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