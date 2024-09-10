Üsküdar'da Kozmetik Sahibi Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Üsküdar'da Kozmetik Sahibi Silahlı Saldırıya Uğradı

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Üsküdar'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firmasının sahibi Kemal Çağlar Temel'in vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Temel hayatını kaybetti.

10.09.2024 21:01
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Üsküdar'da kozmetik firmasının sahibinin vurulma anı kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firmasının sahibi Kemal Çağlar Temel hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Üsküdar Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde bulunan ve kozmetik ürünleri satan bir iş yerinin önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kozmetik firmasının sahibi Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaklaşık 5 el ateş eden silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, kurşunların hedefi olan Kemal Çağlar Temel, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından vurulan Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kemal Çağlar Temel'in vurulma anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anı kamerada

Ayrıca güvelik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemal Çağlar Temel'in motosiklet ile gelip motosikleti park ettiği, bu sırada bir şahsın yürüyerek gelip Kemal Çağlar Temel'e silahla ateş ettiği ve olay yerinden koşarak kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İHA

Kemal Çağlar, Üsküdar, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Kozmetik Sahibi Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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