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Üsküdar'da motosiklet kazası davasında bilirkişi raporu beklentisi

Üsküdar\'da motosiklet kazası davasında bilirkişi raporu beklentisi

Üsküdar'da bir motosikletlinin ölümüne yol açan sürücünün davası, yeni bilirkişi raporu ile ertelendi.

30.01.2025 14:27
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Üsküdar'da aracıyla çarptığı motosikletlinin hayatını kaybetmesine neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, yeni bir bilirkişi raporu talep ederek duruşmayı erteledi.

Üsküdar'da 14 Ocak'ta Can Karaoğul (40), aynı yönde seyreden motosiklet sürücüsü Mustafa Gül'e (34) arkadan çarparak ölümüne neden olmuştu. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanan ve kaza sırasında 2.37 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Karaoğul, geçtiğimiz celse serbest bırakılmıştı. Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, iki farklı görüşe yer verildi.

Bilirkişi raporunda iki farklı görüşe yer verildi

Bilirkişinin sunduğu ilk görüşte, maktul Mustafa Gül'ün en sol şeritten orta şeride, takip aralığı bırakmadan geçmesi durumunda doğrultu değiştirme manevrasını yanlış yaptığı ve otomobilin şeridine tecavüz ettiği gerekçesiyle asli kusurlu sayıldığı belirtildi. Diğer görüşte de, maktul Mustafa Gül'ün en sol şeritten orta şeride, takip aralığı bıraktıktan sonra geçmesi durumunda, otomobilin sürücüsünün aracını dikkatsiz ve tedbirsiz sevk ve idare ettiği mütalaasıyla önünde seyreden motosiklete arkadan çarpması durumunda otomobil sürücüsü Karaoğul'un asli kusurlu olacağı ifade edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, kusur durumuna ilişkin yeni bir bilirkişi raporu talep ederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da motosiklet kazası davasında bilirkişi raporu beklentisi - Son Dakika

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