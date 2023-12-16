 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Üsküdar'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç Sinir Krizi Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç Sinir Krizi Geçirdi

Üsküdar'da psikolojik rahatsızlıkları olan bir genç sinir krizi geçirerek kendini evin odasına kilitledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda genç odadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Üsküdar\'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç Sinir Krizi Geçirdi
16.12.2023 - 13:45,
Abone Ol

Üsküdar'da İddiaya göre psikolojik rahatsızlıkları olan bir genç sinir krizi geçirdi. Kendi kendini yaşadığı evin odasına kilitleyen genç, polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla odadan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, 01.00 sıralarında İstanbul Üsküdar ilçesi, Sultantepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs sinir krizi geçirdi. Evdeki eşyalara zarar veren şahıs kendini evin odasına kilitledi. Odadan çıkarmaya çalışan ailesi ikna edemeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi geçiren şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri sinir krizi geçiren şahsı odadan çıkarmaya çalışırken bir polis memuru kafasından yaralandı. Odadan polis ekipleri tarafından çıkarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Üsküdar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç Sinir Krizi Geçirdi - Son Dakika


13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Son Dakika
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 14:04:52. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç Sinir Krizi Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement