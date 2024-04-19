Üsküdar'da servis aracı istinat duvarına ve park halindeki araçlara çarptı

Paris'teki İran büyükelçiliği önünde canlı bomba alarmı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Paris'teki İran konsolosluğunda bir adamın intihar yeleği ile kendini patlatma tehdidinde bulunduğu bildirildi. Şahsın, patlayıcı bir kemer ve el bombasına benzeyen bir cisimle donatıldığı ve binada barikat kurduğu belirtildi. Fransız başkentinin 16. bölgesinde bulunan konsolosluk binası ve çevresi güvenlik önlemi olarak kapatıldı, halk tahliye edildi. Şehrin Metro Hattı 6 da kesintiye uğratıldı.