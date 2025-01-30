Üsküdar'daki Motosiklet Kazası Davası Erteldi - Son Dakika
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Üsküdar'daki Motosiklet Kazası Davası Erteldi

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Üsküdar'da motosikletlinin ölümüyle sonuçlanan kazada, bilirkişi raporu için dosya yeniden gönderildi.

30.01.2025 15:23
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Üsküdar'da motosikletlinin hayatını kaybettiği kazada dosya yeniden bilirkişiye gönderildi

İ STANBUL - Üsküdar'da çarptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, yeni bir bilirkişi raporu talep ederek duruşmayı erteledi.

Üsküdar'da 14 Ocak tarihinde Can Karaoğul (40), aynı yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Mustafa Gül'e arkadan çarparak ölümüne neden olmuştu. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanan ve kaza sırasında 2.37 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Karaoğul, geçtiğimiz celse serbest bırakılmıştı. Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, iki farklı görüşe yer verildi.

Bilirkişi raporunda iki farklı görüşe yer verildi

Bilirkişinin sunduğu ilk görüşte, maktul Mustafa Gül'ün en sol şeritten orta şeride, takip aralığı bırakmadan geçmesi durumunda doğrultu değiştirme manevrasını yanlış yaptığı ve otomobilin şeridine tecavüz ettiği gerekçesiyle asli kusurlu sayıldığını belirtti. Bilirkişi ikinci görüşünde ise, maktul Mustafa Gül'ün en sol şeritten orta şeride, takip aralığı bıraktıktan sonra geçmesi durumunda, otomobilin sürücüsünün aracını dikkatsiz ve tedbirsiz sevk ve idare ettiği mütalaasıyla önünde seyreden motosiklete arkadan çarpması durumunda otomobil sürücüsü Karaoğul'un asli kusurlu olacağını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, kusur durumuna ilişkin yeniden rapor oluşturulması için dosyanın yeni bir bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'daki Motosiklet Kazası Davası Erteldi - Son Dakika

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