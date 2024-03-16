Üsküdar Sahil Yolu'nda Konteyner Yüklü Vinç Kaza Yaptı - Son Dakika
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Üsküdar Sahil Yolu'nda Konteyner Yüklü Vinç Kaza Yaptı

Üsküdar Sahil Yolu\'nda Konteyner Yüklü Vinç Kaza Yaptı

Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen platformu kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yaklaşık 2 saat boyunca yolun trafiğe kapalı olduğunu belirtti.

16.03.2024 13:36  Güncelleme: 13:36
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Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 12.00' da Üsküdar Harem Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CFR 817 plakalı vinç sürücüsü, konteyner yüklü aracıyla seyir halinde olduğu sırada sahil yolu üzerinde bulunan demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Olay esnasında yayaların bulunmaması bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, devrilen platformu kaldırmak üzere çalışma başlattı. Çevrede önlem alan polis ekipleriyse yolu trafiğe kapattı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Yavuz Turhallı, "Konteyner yüklü iş makinesi geliyordu. Platformu fark edemedi. Geçerim zannetti, geçemeyince demir platforma çarptı. Yaklaşık 2 saattir yol trafiğe kapalı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar Sahil Yolu'nda Konteyner Yüklü Vinç Kaza Yaptı - Son Dakika

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