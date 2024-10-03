Usta Oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Usta Oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Kadir İnanır\'ın ablası Elmas Bakar hayatını Kaybetti

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar vefat etti. Ailenin acı haberini Kadir İnanır'ın yakın çevresi duyurdu. İnanır ailesi ve sevenleri büyük üzüntü içerisinde.

03.10.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti. Bakar'ın cenazesi 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde ikamet eden Bakar'ın vefat haberi başta İnanır olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Elmas Bakar'ın cenazesi 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi. İnanır, 2022 yılında da bir diğer ablası Zinnet İsmailoğlu'nu toprağa vermenin acısıyla yıkılmıştı.

Kadir İnanır, Operasyon, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Usta Oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ablamızın 10 1 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    bu haber mi simdi. 4 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ne yasa boğuldu. kim bu?? o kadar şöhretli değil yinede boş haber 0 4 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
20:09 Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi
19:49 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 14:51:33. #1.12#
SON DAKİKA: Usta Oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement