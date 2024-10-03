Usta Oyuncu Kadir İnanır\'ın ablası Elmas Bakar hayatını Kaybetti

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Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti. Bakar'ın cenazesi 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde ikamet eden Bakar'ın vefat haberi başta İnanır olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Elmas Bakar'ın cenazesi 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi. İnanır, 2022 yılında da bir diğer ablası Zinnet İsmailoğlu'nu toprağa vermenin acısıyla yıkılmıştı.