Utah'da Helikopter Yangınla Mücadelede Düştü
Utah'da orman yangınıyla mücadele sırasında düşen helikopterde 2 kişi bulunuyor, durumu belirsiz.
ABD'nin Utah eyaletindeki büyük bir orman yangınıyla mücadele eden ve içinde 2 kişinin bulunduğu helikopter düştü. Can kaybı veya yaralanmaya ilişkin açıklama yapılmadı.
ABD'nin Utah eyaletinde orman yangınıyla mücadele ediliyor. Yangına müdahale sırasında Sikorsky S-64 tipi bir helikopter düştü. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler, yangının şiddeti nedeniyle henüz olay yerine ulaşamadı. Helikopterdeki 2 kişinin akıbeti bilinmezken, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili soruşturma başlatacak.
Sikorsky S-64 "Skycrane" helikopterleri, ticari amaçlarla ve devlet kurumları tarafından yangın söndürme ve diğer amaçlar için kullanılıyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Utah'da Helikopter Yangınla Mücadelede Düştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?