Uygulamayı görünce geri vitese takıp kaçtı, yakalanınca 'Araba istop etti' dedi - Son Dakika
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Uygulamayı görünce geri vitese takıp kaçtı, yakalanınca 'Araba istop etti' dedi

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Bursa'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamayı gören bir sürücü geri vitese takarak ters yönde ilerlemeye başladı. Polisten kaçamayan sürücü, yakalandığında aracın stop ettiğini söyledi. Sürücünün araç muayenesi olmadığı için kontrol noktasından uzaklaştığı belirlendi ve kendisine idari ceza kesildi.

06.07.2024 11:28
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Uygulamayı görünce geri vitese takıp kaçtı, yakalanınca "Araba istop etti" dedi

Muayenesi olmadığı için kaçan sürücüyü polis koşarak yakaladı

BURSA - Bursa'da kural ihlali yapan ve alkollü yola çıkanlara geçit vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin huzurunu sağlıyor. Polis ekiplerinin uygulamasını gören bir sürücü geri vitese takıp ters yönde ilerledi. Polisten kaçamayan sürücü yakalanınca, "Kaçmıyorum araba stop etti" dedi.

Dün gece de alkollü sürücülere karşı denetim yapan polis ekipleri Kent Meydanı'ndaki uygulama esnasında 'dur' ihtarına uymayan aracın önünü kesti. Kontrol noktasındaki polis araçlarını aşamayan sürücüsü; geri vitese takıp iddiaya göre gitmek istedi. Polis ekipleri otomobilin peşine takılınca, daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü, durmak zorunda kaldı. Polisin geri geri nereye gidiyorsun sorusuna "Araç stop etti, bir sakin ol" diyerek karşılık verdi. İlginç anlar kameraya yansırken, sürücünün araç muayenesi olmadığı için kontrol noktasından uzaklaştığı öğrenildi. Sürücüye 'dur' ihtarına uymamak ve muayenesiz gezmekten idari ceza kesildi.

Kaynak: İHA

Bursa, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uygulamayı görünce geri vitese takıp kaçtı, yakalanınca 'Araba istop etti' dedi - Son Dakika

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