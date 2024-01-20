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Uyumadan önce yaktığı ateş az kalsın canından ediyordu - Son Dakika
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Uyumadan önce yaktığı ateş az kalsın canından ediyordu

Antalya'da bimekan şahsın konaklamak için girdiği boşaltılmış binada uyumadan önce yaktığı ateş, az kalsın canından ediyordu. Karton ve kağıtların yanmasıyla yayılan yangın, uyuyan şahsın boynunu ve kollunu yaktı. Şahıs tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Uyumadan önce yaktığı ateş az kalsın canından ediyordu
20.01.2024 - 19:58,  Güncelleme: 19:59
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Uyumadan önce yaktığı ateş az kalsın canından ediyordu

Boşaltılan binada ateş yakıp uyuyan bimekan şahıs, ateşin yangına dönüşmesi sebebiyle boynu ve kolundan yaralandı

Şahıs tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da bimekan şahsın konaklamak için girdiği boşaltılmış binada uyumadan önce yaktığı ateş, az kalsın canından ediyordu. Karton ve kağıtların yanmasıyla yayılan yangın, uyuyan şahsın boynunu ve kollunu yaktı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki kullanılmayan boş inşaatın zemin katında yaşandı. Konaklamak için boş inşaata giren Serkan Ç. (31), ateş yakıp uyumaya başladı. Karton ve kağıtların tutuşmasıyla ateş yayılarak Serkan Ç'ye ulaştı. Boş binadan alevlerin çıktığını ve bağırma seslerini duyanlar görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Serkan Ç, kendi imkanlarıyla ateşi söndürdü ancak boynundan ve kolundan yaralandı.

Binaya giren sağlık ekipleri, Serkan Ç'yi tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Yaşananları ise çevredeki vatandaşlar merakla izledi.

Kaynak: İHA
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Antalya, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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