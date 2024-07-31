Uyuşturucu Bağımlısı Genç Sıcakta Kriz Geçirip Yere Yığıldı - Son Dakika
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Uyuşturucu Bağımlısı Genç Sıcakta Kriz Geçirip Yere Yığıldı

Manavgat'ta bir genç, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve aşırı sıcak nedeniyle kriz geçirerek yere yığıldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlarda genç, banktan kalkıp yere oturduktan sonra titremeye başlayarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gençleri kaldırarak karakola götürdü. Genç, daha önce de benzer durumlar yaşadığı ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle işinden olduğu öğrenildi.

31.07.2024 23:05
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Aldığı uyuşturucunun etkisi, sıcakla birleşince kriz geçirip yere yığıldı: O anlar kamerada

Genç, ihbar üzerine gelen polis tarafından kaldırılıp karakola götürüldü

ANTALYA - Manavgat'ta kaldırımda otururken bir anda yere yığılan şahısın uyuşturucu bağımlısı olduğu, aldığı uyuşturucu ve aşırı sıcaktan dolayı sızıp kaldığı belirlendi. Gencin banktan kalkıp yere oturması ve titremeye başlayıp yattığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Atatürk Caddesi Kapalı Çarşı girişinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ve bir vatandaşın yerde hareketsiz bir şekilde yattığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın daha önce de defalarca aynı durumla karşılaştıkları İbrahim A.'yı olduğu yerden kaldırarak bankta bir süre konuştuktan sonra ekip arabasına alarak Cumhuriyet Polis Karakoluna götürdü.

Uyuşturucu nedeniyle işinden olmuş

Kaynak ustası olduğu öğrenilen İbrahim A.'nın uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle işinden olduğu, sık sık bu tür olaylar sebebiyle polisle karşı karşıya geldiği öğrenildi. Diğer taraftan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde İbrahim A.'nın bankta oturan bir kişinin yanına oturduğu, bir süre sonra banktan kalkıp kaldırıma oturduğu sırada yere düştüğü anlak kayda girdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Bağımlısı Genç Sıcakta Kriz Geçirip Yere Yığıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu Bağımlısı Genç Sıcakta Kriz Geçirip Yere Yığıldı - Son Dakika
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