Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

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Afyonkarahisar'da otomobil ile uyuşturucu servisi yapan çete jandarmanın operasyonu ile çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler O.K.D., M.A., M.Ö., A.Ö., M.Ç., A.T. ve H.C.K. isimli şahısların otomobil ile kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptıkları yönünde bilgi aldı. Ardından çeteye operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 557 adet galara sentetik uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 TL nakit para, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 adet cep telefonu ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR