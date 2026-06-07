Uyuşturucu Etkisiyle Direksiyon Başında Uyudu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde direksiyon başında uyuyakalan sürücünün, yapılan kontrollerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı köyü ile İncivez köyü arasındaki yolda meydana geldi. C.K. yönetimindeki 67 NA 626 plakalı Tofaş marka otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çıktı.

Gülüç'teki evine gitmek isterken yanlış istikamete yöneldiği öne sürülen sürücünün kullandığı aracın kaldırım üzerinde durduğunu gören vatandaşlar, yardım etmek için yanına gitti. Ancak uzun süre uyandırılamayan sürücü için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale teklifini reddeden sürücü hakkında jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün alkollü olmadığı belirlenirken gerçekleştirilen uyuşturucu testinde, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edildi. Kaldırıma çıkan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. C.K., jandarma ekipleri eşliğinde önce Alaplı Devlet Hastanesi'ne, ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı belirlenen sürücüye 150 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca C.K. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK